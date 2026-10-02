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Deux frères et deux anciens du PSG dans le onze de l'Italie
information fournie par So Foot 02/10/2026 à 20:02

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Deux frères et deux anciens du PSG dans le onze de l'Italie

Deux frères et deux anciens du PSG dans le onze de l'Italie

Deux frères, deux fauves, le M. Pour contrecarrer les plans du 4-3-3 inédit de Zinédine Zidane, Roberto Mancini mise à nouveau sur deux frangins, Francesco Pio et Sebastiano Esposito, déjà titulaires contre la Turquie lors du dernier match de la Nazionale . Les deux attaquants de la famille native de Castellammare di Stabia sont alignés devant avec l’ancien parisien Moise Kean. Contre l’équipe de France ce soir, un autre ancien du PSG est titularisé sans surprise, un certain Gianluigi Donnarumma qui retrouvera son ex-coéquipier Ousmane Dembélé sur la pelouse du Stade de France.

Frattesi va-t-il se retrouver en slip s’il marque ?

Le beau gosse Nicolas Fagioli est quant à lui titularisé au milieu avec le parieur Sandro Tonali et celui qui a la drôle d’habitude de perdre son short en plein match Davide Frattesi. Enfin, l’arrière-garde italienne est composée de Riccardo Calafiori, d’Alessandro Bastoni, de Giorgio Scalvini et de Michael Kayode.

MBC pour SOFOOT.com

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