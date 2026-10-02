La France avec un milieu inédit contre l'Italie

L’Italie comme troisième terrain d’expérimentation pour Zidane. Après la Turquie et la Belgique, les Bleus retrouvent le Stade de France ce vendredi soir pour tenter de botter les fesses des Italiens. Pour cette troisième journée de Ligue des Nations, ZZ a effectué sept changements par rapport au match contre la Belgique lundi. Dans le 4-3-3 concocté par le meilleur ami de Marco Materazzi, seuls Mike Maignan, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha et Désiré Doué conservent leur place dans le onze de départ.

Da Cunha, Rabiot et Cherki au mitard

D’après les informations de L’Équipe , Jacquet sera accompagné en défense par Jules Koundé, Dayot Upamecano et Adrien Truffert. Inédit, le milieu de terrain du soir est composé de Da Cunha, Adrien Rabiot (deux bonhommes de la Serie A) et Rayan Cherki . Enfin, Michael Olise, unique buteur face aux Diables Rouges au dernier match, et Ousmane Dembélé, capitaine ce soir, retrouvent leur place de titulaire sur la ligne d’attaque pour épauler Désiré Doué.…

MBC pour SOFOOT.com