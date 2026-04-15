Un Niçois a usurpé l’identité d’Alexandre Lacazette pour tromper la CAF

Dans la peau d’Alexandre Lacazette , non ce n’est pas le titre d’un nouveau film de Spike Jonze mais bien l’histoire d’un Niçois se faisant passer pour le buteur français. Un homme d’une quarantaine d’années a utilisé de faux documents d’identité au nom du Lyonnais afin de monter des dossiers frauduleux auprès de la Caisse nationale des allocations familiales , rapporte Le Parisien . Avec cette entourloupe, cet homme a détourné environ 200 000 euros.

Une visite qui fout le caf’

L’usurpation d’identité a été mise en lumière lors de contrôles de vérification de la CAF , qui a découvert plus de 29,2 millions de fraudes en 2025. Avare ? Peut-être, puisque le bandit s’est présenté à la CAF de Nice se plaignant de la suspension de son RSA. Un caprice qui aura ses conséquences : c’est lors de son passage qu’il a été arrêté . Le procureur demande cinq ans de prison ferme……

EA pour SOFOOT.com