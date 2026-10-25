Un multiplex tout nul

Les plus nuls matchs. Si l’OM et Rennes ont fait le spectacle, les autres publics de l’Hexagone n’ont guère été gâtés ce dimanche après-midi. Au moins l’Abbé Deschamps aura vu des buts, ainsi qu’une polémique lors de la réception du Mans (1-1) . Après une première période sans relief, les visiteurs ouvrent le score avec un maximum de réussite : une tête de Lucas Buades déviée vers son but par Danny Namaso (0-1, 48 e ) . Paul Nardi se couche sur le ballon… qui est entré selon la montre de M. Delajod. Pas évident à la vidéo (qui appelle l’homme en noir), mais la technologie a parlé. Heureusement, les hommes d’un Will Still passablement énervé peuvent compter sur la sensation Cameron Archer, qui s’occupe de faire rentrer les choses dans l’ordre (1-1, 56 e ) .

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TB pour SOFOOT.com