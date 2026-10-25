Un joueur marseillais sanctionné après OM-Le Havre ?

Une entrée qui pourrait lui coûter cher. Largement devant et tranquillement lancé sur le chemin d’un troisième succès consécutif en Ligue 1, l’OM s’est fait peur face au Havre . La faute à un dernier quart d’heure catastrophique qui a fait sortir Bruno Genesio ou Himad Abdelli de leurs gonds. Dans la ligne de mire du technicien phocéen, ses « jeunes joueurs » Nouhoum Kamissoko et Keyliane Abdallah.

Abdallah envoyé en Pro2 jusqu’à nouvel ordre ?

Selon les informations de La Provence , le jeune attaquant, auteur de son premier but professionnel en début de saison contre Strasbourg et régulièrement entré en jeu depuis, aurait été sanctionné dans la foulée. Le joueur de 20 ans devrait ainsi s’entraîner avec l’équipe Pro2 du club jusqu’à nouvel ordre .…

TB pour SOFOOT.com