Pedri reconnaît que le Barça a raté son match

La lucidité à chaud, c’est bien aussi. Battu par un Real Madrid plus efficace, le Barça ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même après avoir manqué l’opportunité de distancer son grand rival en Liga . « Dans l’ensemble, nous n’avons pas fait un grand match , ne pouvait que déplorer un Pedri qui a pourtant tout tenté pour dicter le tempo des siens, au micro de DAZN. En première période, nous n’étions pas nous-mêmes. Nous avons été très lents, nous avons commis beaucoup de pertes de balle stupides et ces choses se paient cash. »

Raphinha n’aura pas suffi

Après les citrons, les Blaugrana ont bien tenté d’accélérer, parvenant à revenir au score grâce à Raphinha . Mais leur bête noire Kylian Mbappé a eu le dernier mot. « En seconde période, nous avons égalisé, mais c’est sur une transition, que nous savions qu’ils pouvaient faire, qu’ils ont marqué le deuxième but , a poursuivi le milieu espagnol. Nous voulions remporter le Clásico devant notre public, mais la saison est encore très longue. Nous voulions dédier cette victoire aux supporters, cela n’a pas pu se faire, mais ce ne sont que trois points. La Liga ne s’est pas jouée ce soir. » …

TB pour SOFOOT.com