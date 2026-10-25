Avec son doublé contre le Barça, Mbappé atteint un cap symbolique au Real Madrid

Avec son doublé contre le Barça, Mbappé atteint un cap symbolique au Real Madrid

Le mur du 100. En marquant un doublé ce dimanche soir, Kylian Mbappé a offert la victoire au Real Madrid contre le Barça (1-2) pour relancer la Liga, en plus d’atteindre un cap symbolique avec les Merengue .

100 buts en 117 matchs au Real Madrid pour Mbappé

La fameuse barre des 100 buts ! Le capitaine des Bleus aura eu besoin de 117 matchs et un peu plus de deux saisons pour y arriver.…

CG pour SOFOOT.com