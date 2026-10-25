Avec son doublé contre le Barça, Mbappé atteint un cap symbolique au Real Madrid
Le mur du 100. En marquant un doublé ce dimanche soir, Kylian Mbappé a offert la victoire au Real Madrid contre le Barça (1-2) pour relancer la Liga, en plus d’atteindre un cap symbolique avec les Merengue .
100 buts en 117 matchs au Real Madrid pour Mbappé
La fameuse barre des 100 buts ! Le capitaine des Bleus aura eu besoin de 117 matchs et un peu plus de deux saisons pour y arriver.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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