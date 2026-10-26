Le Realismo n'est pas mort

En remportant le premier Clásico de la saison, le Real Madrid s’est offert une immense bouffée d’air ce dimanche soir (1-2) et reste dans la course à la Liga. Il faut dire qu'après plusieurs semaines poussives, marquées par des conflits internes et des rumeurs de départ de José Mourinho, il en avait grandement besoin.

Au terme de plusieurs semaines mouvementées et d’un début de championnat manqué, les Merengues savaient qu’ils jouaient gros dans ce Clásico au Camp Nou, où ils n’ont plus remporté le moindre match depuis 2023. En face, le Barça pouvait entrer dans l’histoire en devenant la première équipe à signer dix victoires consécutives pour entamer une saison. Kylian Mbappé et ses coéquipiers n’ont pas tremblé lors de cette première grande affiche et ont même fait mieux en surprenant les Catalans en toute fin de rencontre, grâce à une course endiablée d’Eduardo Camavinga et au réalisme de l’artificier maison, auteur de ses 99 e et 100 e buts sous le maillot de la Casa Blanca (1-2). Suffisant pour penser que l’on a enfin retrouvé le grand Real Madrid sous la houlette de José Mourinho, qui retrouvait le Clásico treize ans après ?

Pour le Mou du jeu

Dans une rencontre globalement équilibrée, le Real Madrid, pourtant privé de Thibaut Courtois à la dernière minute, a rapidement affiché ses intentions. Entre le marquage à la culotte de Marc Cucurella sur Lamine Yamal, qui a considérablement limité l’expression du Ballon d’or 2026, les contre-attaques éclair initiées par Yan Diomandé, qui démontre match après match qu’il est bien plus qu’un joker de luxe de Vinícius Júnior, et surtout l’attitude générale de l’équipe, les Merengues ont affiché un visage conquérant et ont enfin ressemblé à un collectif. Bien sûr, il ne faut pas oublier le début de saison plus que moyen ni les coups de sang de Mourinho, dont les méthodes crispent parfois encore le vestiaire. Mais les signaux envoyés lors de ce premier Clásico de la saison sont très encourageants pour une équipe trop souvent désunie ces dernières semaines.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com