Un mort en marge d’un match de Copa Libertadores

En raison de travaux au stade Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, la rencontre entre l’Atlético Junior et Palmeiras (1-1), en phase de groupes de Copa Libertadores, s’est tenue à Carthagène. De nombreuses violences sont survenues dans cette ville, notamment à cause de la présence de supporters du Real Cartagena venus pour en découdre, d’après les informations d’ El Espectador .

Des bus caillassés et incendiés

Le média local révèle qu’ un fan de l’Atlético Junior, nommé Gabriel Alfredo Acosta Navas, a été poignardé et est décédé des suites de ses blessures. Des images montrent des personnes le frappant à la tête et lui lançant des pierres. Âgé de 31 ans, il a été transporté à l’hôpital, mais n’a pas pu être sauvé.…

EL pour SOFOOT.com