Le Barça se plaint de l'arbitrage et porte plainte auprès de l’UEFA

Ouin, ouin, ouin. Le FC Barcelone ne sait vraiment pas perdre à la loyale. Ce jeudi, au lendemain de la défaite sur sa pelouse contre l’Atlético de Madrid (0-2), le club catalan n’a pas pu s’empêcher de chouiner sur l’arbitrage . Au-delà du carton rouge de Pau Cubarsí, il fustige la décision de ne pas siffler un penalty lorsque Marc Pubill a pris le ballon à la main dans sa surface après une passe de son gardien Juan Musso, avant l’heure de jeu, alors que les Colchoneros menaient déjà 0-1.

« Le club considère que l’arbitrage a été contraire à la réglementation en vigueur, avec une incidence directe sur le déroulement de la rencontre et sur son résultat. En conséquence, le club a demandé une enquête , l’accès aux communications de l’arbitre et, le cas échéant, une reconnaissance officielle des erreurs commises et la mise en oeuvre des mesures appropriées » , écrit le Barça dans un communiqué, tout en annonçant porter plainte devant l’UEFA. Dès la conférence de presse à la fin du match, Hansi Flick s’était également insurgé contre cette décision.…

EL pour SOFOOT.com