Le Festival de Cannes va mettre le foot à l’honneur

Du grand art. Parmi les 2 541 longs métrages soumis à la sélection du Festival de Cannes, le football va être particulièrement représenté en mai prochain sur la Croisette . Ce jeudi, Thierry Frémaux, délégué général de l’événement et grand amateur de sport, a présenté la sélection officielle, et trois films seront à scruter de près.

Cantona sur le tapis rouge ?

Éric Cantona, qui fêtera ses 60 ans au lendemain de la cérémonie de clôture, va être mis à l’honneur par un documentaire sobrement appelé Cantona . Les réalisateurs David Tryhorn et Ben Nicholas ont notamment réalisé des docus pour Netflix sur Pelé et Luís Figo.…

EL pour SOFOOT.com