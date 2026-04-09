Le but contre son camp de l'année en Ligue Europa

Au lendemain du nul entre Braga et le Real Betis (1-1), les trois autres quarts de Ligue Europa avaient lieu ce jeudi soir, histoire de quand même respecter les traditions européennes. Le Celta Vigo, tombeur de l’OL au tour précédent, a subi la loi de Fribourg, à l’extérieur (3-0) , tandis qu’Aston Villa, bourreau du LOSC, a fait respecter la hiérarchie sur la pelouse de Bologne (1-3) .

Mateta buteur avec Palace

Dans le choc de ce tableau, le FC Porto et Nottingham n’ont pas réussi à se départager (1-1) . Martim Fernandes a surtout eu l’amabilité de nous offrir le but contre son camp de la soirée, voire de la saison, en envoyant une passe en retrait à 35 mètres à destination de Diogo Costa directement dans ses propres filets. Quelques minutes après cette boulette, il est sorti en se tordant de douleur. Alors, blessure diplomatique ou vraie poisse ?…

EL pour SOFOOT.com