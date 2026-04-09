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Strasbourg tombe de haut à Mayence
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 23:01

Strasbourg tombe de haut à Mayence

Strasbourg tombe de haut à Mayence

Mayence 2-0 Strasbourg

Buts : Sano (11 e ), Posch (19 e )

La douche froide. Alors que de nombreux cars de supporters de Strasbourg ont été ralentis par de sérieuses fouilles à la frontière franco-allemande, les joueurs du Racing ont, eux aussi, mis du temps à rallier Mayence. À la mi-temps, les hommes de Gary O’Neil semblaient ne toujours pas être entrés sur la pelouse. Excepté Mike Penders, bien obligé de combler les trous béants laissés par ses coéquipiers.…

EL pour SOFOOT.com

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