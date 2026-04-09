Strasbourg tombe de haut à Mayence
Mayence 2-0 Strasbourg
Buts : Sano (11 e ), Posch (19 e )
La douche froide. Alors que de nombreux cars de supporters de Strasbourg ont été ralentis par de sérieuses fouilles à la frontière franco-allemande, les joueurs du Racing ont, eux aussi, mis du temps à rallier Mayence. À la mi-temps, les hommes de Gary O’Neil semblaient ne toujours pas être entrés sur la pelouse. Excepté Mike Penders, bien obligé de combler les trous béants laissés par ses coéquipiers.…
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