Un monument du foot allemand tombe en quatrième division

Il n’y a pas que le foot français qui se porte mal. C’est un coup de tonnerre dont se seraient bien passés les fans Munichois . Enfin pas tous, ceux du Bayern 1860 plus exactement. Loin des strass de leur voisin du Bayern, les supporters du TSV 1860 München ont appris dans la journée la relégation administrative de leur club en quatrième division , la Regionalliga Bayern. Le club a confirmé l’information dans un communiqué publié sur son site en fin d’après-midi.

Encore une histoire d’actionnaire

En cause, un actionnaire, Hasan Ismaik, qui n’a pas su montrer de garantie à la fédération allemande . « Le club TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA (la société du club professionnel) n’obtiendra pas l’agrément de la Fédération allemande de football (DFB) pour accéder à la troisième division, faute d’avoir fourni dans les délais impartis les justificatifs de solvabilité requis. Ce refus est dû au non-respect d’un engagement financier par notre actionnaire Hasan Ismaik et les sociétés qui lui sont liées », peut-on lire sur son site.…

JF pour SOFOOT.com