Roland-Garros: Sabalenka sombre, Auger-Aliassime tombe, la surprise Chwalinska

L'Italie Flavio Cobolli en quart de finale de Roland-Garros contre le Canadien Felix Auger-Aliassime le 3 juin 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

L'hécatombe des favoris continue à Roland-Garros: la N.1 mondiale Aryna Sabalenka, finaliste de la dernière édition, a été éliminée mercredi dès les quarts de finale, renversée par la Russe Diana Shnaider (23e) en trois sets 3-6, 7-5, 6-0, qui affrontera en demi-finale la sensation polonaise Maja Chwalinska, 114e mondiale et issue des qualifications.

Dans le tableau masculin, l'Italien Flavio Cobolli (14e) a sorti le Canadien Felix Auger-Aliassime (6e), l'un des deux derniers membres du top 10 qui étaient engagés en quarts de finale, avec Alexander Zverev.

. Sabalenka à deux visages

Aryna Sabalenka était la seule représentante du top 5 en quarts de finale après les sorties successives de Jessica Pegula (5e, battue au 1er tour), Elena Rybakina (2e, défaite au 2e tour), Coco Gauff (4e, éliminée au 3e tour) et Iga Swiatek (3e, sortie en huitièmes de finale).

Aryna Sabalenka est désespérée après avoir raté un point, lors de sa défaite contre Diana Shnaider en quart de finale à Roland-Garros, le 3 juin 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bélarusse de 28 ans a globalement maîtrisé le début de la rencontre, si ce n'est une petite alerte dans le premier set quand elle a concédé deux jeux alors qu'elle menait 5-1.

Les vieux démons de sa finale malheureuse face à Coco Gauff en 2025, au cours de laquelle elle n'avait pas su dompter le vent et commis 70 fautes directes, ont ensuite refait surface. Les rafales qui soufflaient mercredi à Paris l'ont beaucoup gênée puisqu'elle s'est montrée bien maladroite avec un total de 57 fautes directes.

Au moment de servir pour le match à 5-4, la dernière lauréate d'un Grand Chelem encore en lice s'est crispée alors que les coups de la Russe de 22 ans touchaient toutes les lignes, lui permettant de remporter les trois jeux suivants.

Diana Shnaider célèbre sa victoire contre Aryna Sabalenka en quart de finale de Roland-Garros, le 3 juin 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

"J'ai l'impression d'avoir eu de très belles occasions (de conclure le match, NDLR) dans le deuxième set. J'ai tout foutu en l'air ensuite", a soupiré Sabalenka. Elle s'est alors effondrée et n'a plus gagné un jeu, incapable d'enchaîner deux points sans envoyer une balle dans le filet ou hors des limites du court.

"Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai perdu dix jeux d'affilée. J'imagine que mentalement, je suis tombée dans un trou noir, très profond, et que je n'ai pas réussi à me remettre en selle", a-t-elle expliqué.

. Chwalinska comme Raducanu ?

Un an après la Française Loïs Boisson (361e en 2025), c'est la Polonaise Maja Chwalinska (114e) qui a enfilé le costume de l'invitée surprise des demi-finales à Roland-Garros en battant la Russe Anna Kalinskaya (24e) 7-6 (7/3), 6-2.

Depuis le début de l'ère Open en 1968, la gauchère de 24 ans est seulement la deuxième joueuse issue des qualifications à se hisser en demi-finales de Roland-Garros, six ans après l'épopée de la qualifiée argentine Nadia Podoroska.

Maja Chwalinska retourne la balle lors de sa victoire contre Anna Kalinskaya en quart de finale de Roland-Garros, le 3 juin 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

"Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Chaque match ici me paraît complètement fou, je suis tellement reconnaissante", s'est-elle émerveillée.

"Mon objectif principal, au début, c'était de sortir des qualifications", a expliqué la Polonaise, qui pourrait imiter le parcours d'Emma Raducanu à l'US Open en 2021, devenue à 18 ans la première joueuse de l'histoire à remporter un Grand Chelem en sortant des qualifications.

. Cobolli réaliste, Auger-Aliassime impuissant

Chez les hommes, Flavio Cobolli a battu Felix Auger-Aliassime en quatre sets 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Le Florentin de 24 ans a pourtant mal débuté son deuxième quart de finale en Grand Chelem (Wimbledon 2025) en cédant le premier set à cause de ses nombreuses erreurs, notamment en coup droit.

Alors qu'il menait 3-1 dans le deuxième, "FAA" a subi une baisse de régime dont l'Italien a profité pour recoller à un set partout en retrouvant de la rigueur en coup droit. Le Canadien n'a pas su convertir sept balles de break dans le troisième set alors que Cobolli n'a eu besoin que d'une occasion pour prendre les commandes du match, concluant le manche par un enchaînement service-volée.

"Je vis la plus belle semaine de ma vie", s'est réjoui le supporter de l'AS Rome après le match. Même en l'absence du N.1 mondial Jannik Sinner, sorti dès le 2e tour, il y aura un Italien en finale: Cobolli retrouvera dans le dernier carré un compatriote, reste à savoir s'il s'agira de Matteo Berrettini (105e) ou Matteo Arnaldi (104e), qui s'affrontent mercredi soir sur le Central.