Didier Deschamps rassurant sur l’état de santé de l’un de ses cadres

Jouera, jouera pas ? Blessé, pas blessé ? Avec la Coupe du monde en ligne de mire, les moindres pépins physiques des internationaux sont scrutés au microscope et la blessure de William Saliba ne déroge pas à la règle.

« Si il avait fallu jouer demain, il aurait joué »

Alors même s’il n’y a pas vraiment de raison de s’inquiéter, Didier Deschamps a une nouvelle fois rassuré tout le monde devant la presse : « William va bien, il va être géré. Si il avait fallu jouer demain, il aurait joué. Il était prêt à jouer. Mais il ne jouera pas . » Clair comme de l’eau de roche, avant de brièvement divaguer sur la gestion des derniers arrivants dans le groupe. En gros, ne vous inquiétez pas pour Saliba, éminent membre du 11 titulaire des Bleus.…

JF pour SOFOOT.com