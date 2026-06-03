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Ces fratries qui se sont affrontées en sélection nationale
information fournie par So Foot 03/06/2026 à 19:12

Ces fratries qui se sont affrontées en sélection nationale

Ces fratries qui se sont affrontées en sélection nationale

On choisit rarement sa famille, mais on peut parfois choisir sa sélection. Et le football, ce grand scénariste un peu lourdingue quand il s’y met, adore placer deux frères ou deux sœurs sur le même terrain avec deux hymnes qui ne sonnent pas vraiment pareil. Les frères Doué pourraient découvrir ce scénario demain, avec France-Côte d’Ivoire à Nantes. Mais ils ne seraient pas les premiers à vivre ce grand moment de gêne familiale en mondovision.

Jérôme et Kevin-Prince Boateng

Allemagne-Ghana, Coupes du monde 2010 et 2014. La Coupe du monde adore les moments iconiques mais en 2010, puis en 2014, elle en a réservé une belle. Deux demi-frères face-à-face sur la plus grande scène du football. Jérôme Boateng sous les couleurs de l’Allemagne, Kevin-Prince Boateng sous celles du Ghana. Même nom, même père mais pas le même pays. Le premier duel, en Afrique du Sud, se termine par une victoire allemande 1-0. Quatre ans plus tard, au Brésil, la FIFA remet le couvert, comme un oncle qui insiste pour raconter la même blague à chaque Noël. Cette fois, ça fait 2-2. Dans le genre : « Maman, papa, j’ai joué contre mon frère en Coupe du monde », difficile de faire plus grandiloquent.

Granit et Taulant Xhaka

Suisse-Albanie, Euro 2016. Bon, ce n’était peut-être pas l’affiche que tout le monde avait cochée avant l’Euro 2016. Et pourtant, il y avait de très bonnes raisons de ne pas manquer cette rencontre. Un match à Bollaert, à guichets fermés, avec des racines kosovares un peu partout sur la pelouse. Et au milieu de tout ça : Granit Xhaka d’un côté avec la Suisse, Taulant Xhaka de l’autre avec l’Albanie. Deux frères, deux sélections, une mère qui est probablement le cœur le plus sollicité du Pas-de-Calais ce jour-là. La Suisse s’impose 1-0. Granit est élu homme du match, Taulant repart avec la défaite. À la maison, on imagine que personne n’a trop insisté sur le débrief pour ne pas froisser Taulant.…

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com

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