Un monument de Serie A assuré du maintien

Fiorentina 0-0 Genoa

Un 0-0 qui sent très bon. La Fiorentina a validé son maintien en Serie A. Après un triste match nul 0-0 contre le Genoa de Daniele De Rossi, la Viola ne pourra pas être rejointe par la Cremonese, premier relégable.

Deux relégués connus

Pourtant sixièmes il y a un an seulement, les Toscans auront longtemps tutoyé la zone de relégation cette saison, sortant une bonne fois pour toutes du fond du classement qu’en février. En novembre, l’entraîneur Stefano Pioli, ancien vainqueur de la Serie A avec le Milan, avait été démis de ses fonctions, remplacé par Paolo Valoni.…

UL pour SOFOOT.com