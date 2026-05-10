En Angleterre, une finale d'accession en League Two complètement dingue

La saison des fous du bus. Rochdale est en cinquième division anglaise depuis 2023, et a tout fait pour en sortir. D’abord, une saison régulière rondement menée et une lutte sans merci avec York. Ensuite, un avant-dernier match de la saison remporté à la 99 ème minute de jeu contre Braintree. Puis un dernier match homérique contre York, deuxième de la saison régulière, qui a arraché sa montée directe en League Two… à la 103 ème minute de jeu. Du foot à l’état chimiquement pur.

Une finale d’accession dingue

« The Dale » – la Vallée – a donc du passer par les play-offs pour espérer une promotion en quatrième division. Après une victoire contre Scunthorpe en demi-finales, les Blues se sont qualifiés pour la finale d’accession, un match à disputer contre Boreham Wood, quatrième de la saison régulière.…

UL pour SOFOOT.com