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En Angleterre, une finale d'accession en League Two complètement dingue
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 19:47

En Angleterre, une finale d'accession en League Two complètement dingue

En Angleterre, une finale d'accession en League Two complètement dingue

La saison des fous du bus. Rochdale est en cinquième division anglaise depuis 2023, et a tout fait pour en sortir. D’abord, une saison régulière rondement menée et une lutte sans merci avec York. Ensuite, un avant-dernier match de la saison remporté à la 99 ème minute de jeu contre Braintree. Puis un dernier match homérique contre York, deuxième de la saison régulière, qui a arraché sa montée directe en League Two… à la 103 ème minute de jeu. Du foot à l’état chimiquement pur.

Une finale d’accession dingue

« The Dale » – la Vallée – a donc du passer par les play-offs pour espérer une promotion en quatrième division. Après une victoire contre Scunthorpe en demi-finales, les Blues se sont qualifiés pour la finale d’accession, un match à disputer contre Boreham Wood, quatrième de la saison régulière.…

UL pour SOFOOT.com

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