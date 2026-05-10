Arsenal se sort d'un drôle de piège face à West Ham
West Ham 0-1 Arsenal
But : Trossard (82 e ) pour Arsenal
Et si Leandro Trossard venait de donner le titre à Arsenal ?…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Arsenal se sort d'un drôle de piège face à West Ham
But : Trossard (82 e ) pour Arsenal
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