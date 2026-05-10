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Arsenal se sort d'un drôle de piège face à West Ham
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 19:34

Arsenal se sort d'un drôle de piège face à West Ham

Arsenal se sort d'un drôle de piège face à West Ham

West Ham 0-1 Arsenal

But : Trossard (82 e ) pour Arsenal

Et si Leandro Trossard venait de donner le titre à Arsenal ?…

AL pour SOFOOT.com

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