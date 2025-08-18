Un Mondial des clubs à 48 équipes tous les deux ans ?
Gianni des idées de génie.
Un mois après la démonstration de Chelsea contre le PSG, le Mondial des clubs continue de faire parler de lui. D’après des informations révélées par le Guardian ce dimanche, la FIFA envisagerait d’organiser cette nouvelle compétition tous les deux ans. La fédération internationale répondrait alors à la demande des grands clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Liverpool, désireux de participer plus régulièrement à ce tournoi lucratif.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
