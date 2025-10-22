Un môme du Bayern marque un bijou pour sa première en C1

Un môme du Bayern marque un bijou pour sa première en C1

À un âge où tu coupais encore tes poils de bras avec des ciseaux.

Lennart Karl. C’est pour l’instant ce nom qui éblouit la soirée du Bayern Munich et du public de l’Allianz Arena, où les Munichois, opposés à Bruges, sont rentrés au vestiaire sur le score de 3-0. L’ouverture du score a été l’œuvre du principal protagoniste de cette première période, Karl, qui a ouvert son compteur en C1 lors de son premier match dans la plus belle des compétitions européennes, à seulement 17 ans .…

TJ pour SOFOOT.com