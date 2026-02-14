 Aller au contenu principal
L’évolution de l’entraîneur selon Pierre Sage
14/02/2026

Cours théorique ou conférence de presse ? À chacun sa réponse, mais Pierre Sage a fait fort ce vendredi : face aux médias, l’entraîneur de Lens s’est posé et a pris le temps de revenir sur les changements entourant sa profession . « On est arrivé à un moment donné où il y a eu une évolution, c’est-à-dire qu’on avait plutôt des coachs paternalistes ou considérés comme gueulards. Ensuite, on a eu des fins tacticiens. Puis, les incroyables experts de la méthodologie , a démarré le technicien. Aujourd’hui, on est plus dans l’ère du management. Et du coup, on revient peut-être aux premières heures avec des générations qui ont évolué aussi. Les recettes d’antan ne marcheraient plus aujourd’hui, il faut les adapter. »

⚽️🧠 Pierre Sage : l’évolution du métier d’entraîneur. 🎙️ «Un entraîneur est un généraliste qui doit s’entourer de personnes qui sont beaucoup plus expertes que lui dans les différents domaines qui composent l’activité d’une équipe de football.»#RCLens @Pierre__Sage pic.twitter.com/x69FIz44H7…

FC pour SOFOOT.com

