 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carles Martinez Novell ne digère pas les critiques
information fournie par So Foot 14/02/2026 à 13:56

Carles Martinez Novell ne digère pas les critiques

Carles Martinez Novell ne digère pas les critiques

Une défaite sur la plus courte des marges, mais pas sur la plus courte des critiques. En tout cas, c’est comme ça que Carles Martinez Novell le perçoit : à la suite du revers de Toulouse sur la pelouse d’Angers lors de la 21 e journée de Ligue 1, l’entraîneur du TFC a entendu quelques reproches souffler à ses oreilles. Et ça, il n’a pas aimé. En témoignent ses propos tenus en conférence de presse, dans laquelle le coach a fait part de son incompréhension .

« Quand tu perds, on dit que tu es mauvais. C’est ça, le foot… , a ainsi regretté le technicien espagnol . Beaucoup de personnes ont facilement profité de notre défaite pour dire que notre équipe avait des manques, et je sais que mon équipe va tout faire pour montrer ses qualités. Sur la mentalité, notamment. Après, le résultat… Certains jours, tu es meilleur. Et d’autres jours, tu es moins bon. » Paroles de philosophe.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Massimiliano Allegri amoureux de Luka Modric
    Massimiliano Allegri amoureux de Luka Modric
    information fournie par So Foot 14.02.2026 14:48 

    Il y a des rides, et il y a le reste. Hormis en contemplant attentivement son visage, il est aujourd’hui très difficile de deviner que Luka Modric est âgé de 40 ans. Parti du Real Madrid pour le Milan cet été, le milieu de terrain a par exemple disputé l’intégralité ... Lire la suite

  • L’évolution de l’entraîneur selon Pierre Sage
    L’évolution de l’entraîneur selon Pierre Sage
    information fournie par So Foot 14.02.2026 13:58 

    Cours théorique ou conférence de presse ? À chacun sa réponse, mais Pierre Sage a fait fort ce vendredi : face aux médias, l’entraîneur de Lens s’est posé et a pris le temps de revenir sur les changements entourant sa profession . « On est arrivé à un moment donné ... Lire la suite

  • Tottenham a (déjà) son nouvel entraîneur
    Tottenham a (déjà) son nouvel entraîneur
    information fournie par So Foot 14.02.2026 13:25 

    Encore un qui risque de se faire virer dans quelques mois, voire quelques semaines. Pour succéder à Thomas Frank, licencié de son poste d’entraîneur au bout d’une demi-saison, Tottenham a choisi Igor Tudor . Les rumeurs disaient donc vrai, le Croate s’engageant ... Lire la suite

  • Ski acrobatique - Finales des bosses en parallèle femmes
    JO 2026/Ski acrobatique-Laffont au pied du podium du ski de bosses en parallèle
    information fournie par Reuters 14.02.2026 12:53 

    Perrine Laffont a ‌cruellement échoué samedi au pied du podium du ski ​de bosses en parallèle des Jeux olympiques de Milan-Cortina, en s'inclinant d'un seul point lors de la finale ​pour le bronze face à l'Américaine Elizabeth Lemley (18-17). L'Australienne Jakara ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank