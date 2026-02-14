Massimiliano Allegri amoureux de Luka Modric

Il y a des rides, et il y a le reste. Hormis en contemplant attentivement son visage, il est aujourd’hui très difficile de deviner que Luka Modric est âgé de 40 ans. Parti du Real Madrid pour le Milan cet été, le milieu de terrain a par exemple disputé l’intégralité du match opposant son club à Pise lors de la 25 e journée de Serie A. Titulaire indiscutable dans l’entrejeu de son équipe, le Croate a même offert la victoire aux siens en inscrivant le but décisif à la 85 e minute .

👑 | Le temps passe, Modrić reste. 2️⃣-1️⃣ pour @acmilan ♾️ Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj !📲#PisaMilan pic.twitter.com/vNaHFpWfwq…

FC pour SOFOOT.com