 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Massimiliano Allegri amoureux de Luka Modric
information fournie par So Foot 14/02/2026 à 14:48

Massimiliano Allegri amoureux de Luka Modric

Massimiliano Allegri amoureux de Luka Modric

Il y a des rides, et il y a le reste. Hormis en contemplant attentivement son visage, il est aujourd’hui très difficile de deviner que Luka Modric est âgé de 40 ans. Parti du Real Madrid pour le Milan cet été, le milieu de terrain a par exemple disputé l’intégralité du match opposant son club à Pise lors de la 25 e journée de Serie A. Titulaire indiscutable dans l’entrejeu de son équipe, le Croate a même offert la victoire aux siens en inscrivant le but décisif à la 85 e minute .

👑 | Le temps passe, Modrić reste. 2️⃣-1️⃣ pour @acmilan ♾️ Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj !📲#PisaMilan pic.twitter.com/vNaHFpWfwq…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dominik Szoboszlai voudrait rejoindre le Real Madrid
    Dominik Szoboszlai voudrait rejoindre le Real Madrid
    information fournie par So Foot 14.02.2026 16:22 

    À prendre avec des pincettes, ou source fiable ? Sélectionneur de la Hongrie, Marco Rossi a fait une confidence au sujet de Dominik Szoboszlai : selon l’entraîneur, qui s’est livré dans les colonnes de Winwin , l’indispensable joueur de Liverpool souhaiterait rejoindre ... Lire la suite

  • La biathlète française Océane Michelon, 23 ans, a décroché samedi l'argent sur le sprint (7,5 km) lors des JO d'hiver de Milan Cortina, sa première médaille olympique ( AFP / Odd ANDERSEN )
    JO: Et deux médailles de plus en biathlon !
    information fournie par AFP 14.02.2026 16:21 

    Océane Michelon en argent, et Lou Jeanmonnot en bronze sur le sprint: les biathlètes ont apporté deux médailles supplémentaires à la délégation française aux JO de Milan Cortina, samedi, où la spécialiste des bosses Perrine Laffont a laissé filer l'occasion de ... Lire la suite

  • Wilfried Mbappé a fait son choix pour le prochain sélectionneur des Bleus
    Wilfried Mbappé a fait son choix pour le prochain sélectionneur des Bleus
    information fournie par So Foot 14.02.2026 16:21 

    La guerre de succession est déjà lancée. Alors que le départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde est déjà annoncé, le poste de sélectionneur de l’équipe de France attire toutes les convoitises. Grand favori pour prendre la suite de son capitaine en 1998, ... Lire la suite

  • Le Mans et Reims ratent la première marche
    Le Mans et Reims ratent la première marche
    information fournie par So Foot 14.02.2026 15:59 

    C’était un samedi à récupérer la place de leader, à faire la fête et à profiter… ou bien, au contraire, à avoir de gros regrets. Malheureusement pour eux, Reims et Le Mans ont opté pour la deuxième option en ratant la victoire chacun de leur côté. Désormais à une ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank