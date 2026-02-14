Tottenham a (déjà) son nouvel entraîneur

Encore un qui risque de se faire virer dans quelques mois, voire quelques semaines. Pour succéder à Thomas Frank, licencié de son poste d’entraîneur au bout d’une demi-saison, Tottenham a choisi Igor Tudor . Les rumeurs disaient donc vrai, le Croate s’engageant jusqu’à cet été.

We are pleased to confirm the appointment of Igor Tudor as Men’s Head Coach until the end of the season, subject to work permit. 🔗 https://t.co/IqK72rpNSg pic.twitter.com/31rCpoVQTj…

FC pour SOFOOT.com