information fournie par So Foot • 25/02/2025 à 09:08

Un mois après son éviction de l'OL, Pierre Sage sort du silence

Un sage au cœur brisé

Pierre Sage est sorti du silence près d’un mois après son licenciement brutal de l’Olympique lyonnais. Il a accordé une interview à L’Équipe dans laquelle il a abordé les raisons de ce départ et ses sentiments par rapport à sa nouvelle vie. Avant tout, l’entraîneur explique que le football lui manque terriblement : « Je suis en manque cruel de foot , je suis en manque des entraînements, d’entendre le bruit des ballons, d’installer le matériel, de préparer des séances et des matchs… Mais j’ai aussi un sentiment un peu mitigé par rapport à ma sortie, parce que j’estime que ç’aurait pu continuer encore, sans prendre une tournure brutale et rapide. » …

