Le Havre AC répond au LOSC

Solidaire, à moitié. Alors que le LOSC a confirmé la grave blessure de Tiago Santos, une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit associée à une lésion méniscale, Le Havre AC a lâché un communiqué pour affirmer son soutien au Dogue tout en défendant Amir Richardson, boucher du week-end : « Le Havre Athletic Club et son joueur, Amir Richardson, tiennent tout d’abord à renouveler leur soutien sincère et total au joueur lillois, Tiago Santos, blessé lors de la rencontre de samedi (LOSC-HAC J6 de L1 McDonald’s) et lui souhaitent un prompt rétablissement. »

Un arbitrage jugé juste

Les Nordistes ont saisi la FFF et la LFP pour faire réviser la décision arbitrale, ce à quoi les Normands ont répondu.…

SW pour SOFOOT.com