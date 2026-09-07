"Un milliard, c'est beaucoup" : pour financer le plan d'aide à l'agriculture, "chaque ministère va devoir faire un petit effort", assure Bercy

Roland Lescure, le 3 juin 2026, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"On contribue tous à l'appui d'une profession qui a souffert de manière historique cet été", a justifié le ministre de l'Economie Roland Lescure sur RTL ce lundi 7 septembre, confirmant des propos de la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon dimanche.

Solidarité. Pour financer le plan d'aide d'urgence à l'agriculture d'un milliard d'euros, le ministre de l'Economie et des Finances Roland Lescure a assuré ce lundi 7 septembre que "chaque ministère va devoir faire un petit effort". "Un milliard c'est beaucoup, un milliard sur le budget de l'Etat qui représente des centaines de milliards d'euros, évidemment c'est beaucoup moins", a déclaré le ministre sur RTL.

Ainsi, "chaque ministère va devoir nous faire des propositions pour dire, effectivement, on contribue tous à l'appui d'une profession qui a souffert de manière historique cet été", a-t-il précisé. La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon avait indiqué dimanche que "certains ministères (...) vont devoir faire des efforts".

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a annoncé vendredi un milliard d'euros d'aides d'urgence pour soutenir l'agriculture française qui a souffert des canicules, incendies et sécheresse de cet été. Ce montant est toutefois jugé largement insuffisant par les syndicats agricoles.