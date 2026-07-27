Un milieu du Real Madrid à l'infirmerie

Un début de saison remis à Pitarch. Le jeune milieu de terrain du Real Madrid, Thiago Pitarch, s’est blessé au genou droit dès la reprise de l’entraînement . José Mourinho va donc devoir attendre pour se faire un avis sur la pépite de 18 piges, car ce dernier devrait manquer au minimum six semaines de compétition, selon la COPE.

Une première saison pleine de promesses

Dans une saison blanche et si compliquée pour le club madrilène, Thiago Pitarch a gratté quelques minutes de jeu avec les pros sous la houlette d’Arbeloa. …

EM pour SOFOOT.com