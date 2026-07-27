L’arbitre de la finale entre l’Espagne et l’Argentine range définitivement ses cartons

Aura-t-on des arbitres de dispo pour la prochaine Coupe du monde ou pas ? Après Anthony Taylor la semaine dernière, c’est au tour de l’arbitre de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine (1-0 A.P.), Slavko Vinčić et ses 46 ans, de ranger le sifflet et les cartons pour mettre un terme à sa carrière, selon un communiqué de la fédération slovène de football.

Une légende du foot slovène

Dans les mots écrits par la fédé slovène, elle souligne que « c’est le premier Slovène à officier lors d’une finale de la Coupe du monde, confirmant ainsi son statut de légende » dans le pays des Pogačar et Čeferin. Il faut dire que le CV de l’homme en noir le jour de la finale est plutôt chargé . Officiant au niveau international depuis 2010, il a été au sifflet de 50 matchs de Ligue des champions, dont la finale en 2024 qui a vu la victoire du Real Madrid face au Borussia Dortmund (2-0), entre autre.…

EM pour SOFOOT.com