Un joueur paraguayen compare le foot sud-américain à celui européen

Vieille Canale. Après une Coupe du monde faite de deux duels de taille contre l’Allemagne et la France, marqués par la rugosité et le vice des Paraguayens, le défenseur central de l’ Albirroja José Canale a profité d’une petite interview d’après-match auprès d’ESPN pour continuer à tacler les deux formations du Vieux Continent : « Le football argentin et sud-américain est bien plus complexe, bien plus difficile que le football européen. Les Allemands n’aimaient pas le contact physique, et les Français non plus. Il suffisait de les pousser un peu pour les faire sortir de leur match. »

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NB pour SOFOOT.com