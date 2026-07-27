Le PSG intéressé par un héros japonais du Mondial

Chevalier range son épée et Suzuki sort son sabre. Le gardien japonais de Parme, Zion Suzuki, intéresserait le Paris Saint-Germain. D’après Sky Sport Italia , le club de la capitale aurait entamé les discussions avec le héros nippon de la Coupe du monde, où il aura réalisé quelques exploits notamment face aux Pays-Bas (2-2) ou au Brésil (2-1).

La fin du roman chevaleresque

Si Suzuki est dans les tuyaux du club double champion d’Europe, c’est aussi parce que la situation de Lucas Chevalier est plus que délicate avec le PSG. Recruté 50 patates il y a un an, l’ancien portier lillois a vu son rôle de numéro 1 être chassé par Matvey Safonov au cours de la saison, jusqu’à voir sa place dans le groupe France remise en question. …

EM pour SOFOOT.com