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Non, Gianni Infantino, cette Coupe du monde était loin d’être parfaite
information fournie par So Foot 27/07/2026 à 15:39
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Non, Gianni Infantino, cette Coupe du monde était loin d’être parfaite

Non, Gianni Infantino, cette Coupe du monde était loin d’être parfaite

Dans une lettre ouverte (mais fermée aux contradicteurs), Gianni Infantino a répondu aux critiques qui ont entouré le Mondial 2026. Loin de faire amende honorable, le président de la FIFA s’est lancé dans une séance d’auto-congratulation peu objective. Quelques rappels s’imposent.

Finalement, être président de la FIFA, c’est facile. Il suffit de serrer des mains, sourire devant les caméras, tenir de beaux discours remplis de platitudes et, finalement, faire absolument tout ce qu’on veut en restant sourd à la critique. C’est en tout cas la manière dont peut se résumer le rôle de Gianni Infantino, à la tête de la faîtière du football mondial depuis 2016 et bien parti pour rempiler avec un quatrième mandat dès l’année prochaine.

Ce lundi, l’homme d’affaires helvético-italo-libanais s’est fendu d’un (très) long post Instagram, son canal de de communication de prédilection depuis que les traditionnelles conférences de presse n’ont plus vraiment la cote. Pas parce qu’il faut vivre avec son temps, mais parce que sur Internet, il suffit de cocher la case « désactiver les commentaires » pour éviter les voix discordantes. C’est donc ce qu’a fait Gianni Infantino au moment de présenter son bilan du Mondial 2026. Un bilan qui exclut toute autocritique mais qui aura été distribué à ses 5,7 millions d’abonnés, un chiffre qui dépasse les 14 millions en ajoutant les followers du compte de la FIFA, laquelle a crossposté les dires de son président sur son canal officiel.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

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