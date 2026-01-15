Christophe Galtier pousse un coup de gueule en anglais

Be you, be proud of you, Christophe. Battu 3-2 par Al Shabab, NEOM S.C. a surtout perdu son coach en conférence de presse. Christophe Galtier a dégoupillé après ce qu’il considère comme un arbitrage lunaire.

« Je ne suis pas un bébé. J’entraîne depuis 20 ans et ce que j’ai vu aujourd’hui est inacceptable » , a-t-il lâché, avant d’énumérer : penalty et rouge oubliés sur Luciano Rodríguez, une main litigieuse qui file vers le poteau… et zéro passage à la VAR. Verdict de Galtier : « Aujourd’hui, c’est une honte. Pas pour moi, pour le championnat ! » …

MH pour SOFOOT.com