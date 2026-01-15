Bernard Serin appelle à une réaction immédiate du FC Metz

Il fallait dire les termes. Humilié par Montpellier (4-0) et éliminé de la Coupe de France, le FC Metz a vu son président hausser le ton ce mercredi face à la presse régionale. Une prestation jugée « inacceptable » , selon ses dires au micro de Moselle TV.

Pour le patron des Grenats, le problème n’est pas l’effectif mais bien « l’état d’esprit, l’organisation, la gestion et la concentration ». En Coupe, face au MHSC, une partie du public avait quitté Saint-Symphorien bien avant le coup de sifflet final devant la prestation du FC Metz. « Un match insipide et horrible » selon le président du club.…

CM pour SOFOOT.com