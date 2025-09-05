Un milieu de terrain de Barcelone désormais libre
Un possible joker pour un club français ?
Et pourquoi pas, après tout ? Ancien milieu de terrain de Chelsea ou de Southampton, Oriol Romeu vient de rompre son contrat avec Barcelone . La saison passée, le joueur de 33 ans était notamment prêté à Gérone et a réalisé un exercice assez dense.…
