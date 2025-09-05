 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un milieu de terrain de Barcelone désormais libre
information fournie par So Foot 05/09/2025 à 20:27

Un milieu de terrain de Barcelone désormais libre

Un milieu de terrain de Barcelone désormais libre

Un possible joker pour un club français ?

Et pourquoi pas, après tout ? Ancien milieu de terrain de Chelsea ou de Southampton, Oriol Romeu vient de rompre son contrat avec Barcelone . La saison passée, le joueur de 33 ans était notamment prêté à Gérone et a réalisé un exercice assez dense.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Adrien Rabiot remplaçant, Désiré Doué et Manu Koné titulaires
    Adrien Rabiot remplaçant, Désiré Doué et Manu Koné titulaires
    information fournie par So Foot 05.09.2025 20:41 

    Pas trop de surprise, en ce vendredi de rentrée. À l’occasion de son match contre l’Ukraine comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, la France affiche un onze plutôt classique : dans son 4-2-3-1, Didier Deschamps a ainsi titularisé Michael Olise ... Lire la suite

  • Saint-Étienne perd son ambidextre
    Saint-Étienne perd son ambidextre
    information fournie par So Foot 05.09.2025 18:40 

    Il sait jouer aussi bien du pied droit que de la jambe gauche, et il va désormais le montrer en Turquie. Membre de l’effectif de Saint-Étienne depuis 2022, Benjamin Bouchouari quitte les Verts avec qui il a disputé près de cent matchs : ce vendredi, le club français ... Lire la suite

  • Lyon récupère un ancien de la maison
    Lyon récupère un ancien de la maison
    information fournie par So Foot 05.09.2025 18:06 

    « Et je remets Rachon… » Selon L’Équipe , Rachid Ghezzal va faire son grand retour à l’Olympique lyonnais , son club formateur . Libre de tout contrat depuis son départ cet été de Rizespor, l’ailier de 33 ans revient en Ligue 1, sept ans après son départ de l’AS ... Lire la suite

  • Le mercato ne va pas du tout vous manquer
    Le mercato ne va pas du tout vous manquer
    information fournie par So Foot 05.09.2025 17:29 

    Il y a beaucoup plus de coachs français de Ligue 1 qui nous lisent qu’on ne le pense. Le mercato s’est terminé le 1 er septembre dernier pour les championnats du big 5 . Depuis trois mois, vos équipes de cœur étaient victimes des pickpockets de la Premier League ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank