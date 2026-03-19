Un milieu appelé par Deschamps sort sur blessure

Premier coup dur pour les Bleus. Alors que Didier Deschamps a annoncé sa liste ce jeudi, un premier joueur va manquer à l’appel . Le malheureux élu s’appelle Manu Koné, sorti sur blessure dès la 20 e minute ce jeudi soir avec l’AS Rome, qui joue sa qualification pour les quarts de Ligue Europa contre Bologne.

Le milieu français s’est sans doute blessé à un muscle, sur une course, en témoigne le fait qu’il est sorti du terrain de lui-même en direction des vestiaires de l’Olimpico. Une mauvaise nouvelle pour le staff de l’équipe de France, qui va devoir appeler une autre option au milieu.…

TJ pour SOFOOT.com