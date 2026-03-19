La défaite de l'OL n'est pas si importante pour cet ex-dirigeant lyonnais

La défaite de l'OL n'est pas si importante pour cet ex-dirigeant lyonnais

On ne l’imaginait pas dire ça il y a quelques années en arrière. Mais en 2026, et malgré tout l’amour qu’il porte à l’OL, Jean-Michel Aulas a bien plus important à traiter. Dimanche, il sera opposé au maire écologiste sortant Grégory Doucet pour la mairie de Lyon, dans le cadre du second tour des élections municipales.

« Il faut savoir perdre un match le jeudi pour gagner le dimanche » : @JM_Aulas réagit après la défaite de l'OL #TeamOL #OLCelta pic.twitter.com/ZmNMOx1gnW…

TJ pour SOFOOT.com