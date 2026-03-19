L'aventure européenne continue pour Strasbourg !
Strasbourg 1-1 Rijeka
Buts : Barco (71 e ) pour le Racing // Fruk (21 e ) pour les Croates
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À onze comme à dix, la bande de Paulo Fonseca n’a été que l’ombre d’elle-même contre le Celta de Vigo. Une élimination en huitièmes de Ligue Europa fait toujours tache dans une saison lyonnaise, même lorsque celle-ci a commencé en Ligue 2, dans un été chaotique. ... Lire la suite
Aston Villa ne s'est pas laissé avoir par le piège lillois et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue Europa (2-0). Surclassé, le LOSC sort à son tour de la compétition, où plus aucun club de Ligue 1 n'est engagé. Aston Villa 2-0 Lille Buts : McGinn (54 ... Lire la suite
On ne l’imaginait pas dire ça il y a quelques années en arrière. Mais en 2026, et malgré tout l’amour qu’il porte à l’OL, Jean-Michel Aulas a bien plus important à traiter. Dimanche, il sera opposé au maire écologiste sortant Grégory Doucet pour la mairie de Lyon, ... Lire la suite
Quelques heures avant de voir leur équipe mater l’Olympique lyonnais dans son stade, les supporters du Celta de Vigo ont passé une sacré journée dans les rues de Lyon . Venus en nombre dans la Capitale des Gaules, dans ce qui est le plus gros déplacement européen ... Lire la suite
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