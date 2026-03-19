L’OL n’a plus que ses yeux pour rêver

À onze comme à dix, la bande de Paulo Fonseca n’a été que l’ombre d’elle-même contre le Celta de Vigo. Une élimination en huitièmes de Ligue Europa fait toujours tache dans une saison lyonnaise, même lorsque celle-ci a commencé en Ligue 2, dans un été chaotique. Si la frustration est encore plus grande, c’est justement parce que l’OL a cru qu’il pouvait le faire.

Le vent qui souffle en ce moment sur l’Hexagone renvoie inlassablement vers l’arrière, alors il serait de bon ton de faire un bond de neuf ans dans le passé. Si loin, si proche. Jean-Michel Aulas ne briguait pas la mairie de Lyon, Corentin Tolisso ne terminait pas la soirée au bord des larmes et l’OL se croyait encore invité chez les grands d’Europe au moment d’éliminer l’AS Roma en huitièmes de Ligue Europa 2016-2017. L’heure est désormais aux illusions perdues. Quelques minutes avant le coup d’envoi du retour contre le Celta de Vigo, les rares fidèles à avoir pris leur après-midi de congé pour venir à Décines-Charpieu débattaient des ultimes espoirs de l’ancien boss pour le second tour des municipales, de ce « trépané de Deschamps qui ne prend pas Coco » , et du tableau de C3 largement ouvert.

Certains hésitaient même à prendre leur billet pour Istanbul en vue de la finale, jusqu’à ce que la réalité ne les rattrape par le col. Ce soir, JMA s’affichait en compagnie de Sonny Anderson pour sauver ce qu’il reste de sa campagne électorale, Tolisso a confirmé que ses derniers mois lui pesaient dans les jambes et c’est tout un club qui a compris que ses rêves sont partis en fumée. Le carton rouge de Moussa Niakhaté – dont la semaine a carrément viré au cauchemar après le trophée de la CAN donné au Maroc – n’a rien arrangé à une situation mal embarquée depuis plusieurs semaines. Les 13 victoires consécutives ont laissé place à 7 matchs de suite sans succès, entraînant au passage un arrêt net en Ligue 1, une élimination en Coupe de France et, désormais, en Ligue Europa.…

Par Enzo Leanni, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com