Pas d'exploit du LOSC à Aston Villa, plus de clubs français en Ligue Europa

Pas d'exploit du LOSC à Aston Villa, plus de clubs français en Ligue Europa

Aston Villa ne s'est pas laissé avoir par le piège lillois et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue Europa (2-0). Surclassé, le LOSC sort à son tour de la compétition, où plus aucun club de Ligue 1 n'est engagé.

Aston Villa 2-0 Lille

Buts : McGinn (54 e ) et Bailey (86 e ) pour les Villans

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Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com