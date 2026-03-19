Pas d'exploit du LOSC à Aston Villa, plus de clubs français en Ligue Europa
Aston Villa ne s'est pas laissé avoir par le piège lillois et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue Europa (2-0). Surclassé, le LOSC sort à son tour de la compétition, où plus aucun club de Ligue 1 n'est engagé.
Aston Villa 2-0 Lille
Buts : McGinn (54 e ) et Bailey (86 e ) pour les Villans
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Par Théo Juvenet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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