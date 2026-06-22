Un Messi record envoie l'Argentine en seizièmes
Sereine et portée par un doublé de Lionel Messi, l'Argentine a maîtrisé l'Autriche pour valider sa qualification pour les seizièmes de finale du Mondial (2-0). Une rencontre marquée par le record de buts en Coupe du monde du numéro 10 argentin, seul devant tout le monde avec 18 buts.
Argentine 2-0 Autriche
Buts : Messi (38 e et 90 e +5) pour l’Albiceleste
Plus d’infos à venir… …
Par Théo Juvenet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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