Un Messi record envoie l'Argentine en seizièmes

Sereine et portée par un doublé de Lionel Messi, l'Argentine a maîtrisé l'Autriche pour valider sa qualification pour les seizièmes de finale du Mondial (2-0). Une rencontre marquée par le record de buts en Coupe du monde du numéro 10 argentin, seul devant tout le monde avec 18 buts.

Argentine 2-0 Autriche

Buts : Messi (38 e et 90 e +5) pour l’Albiceleste

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Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com