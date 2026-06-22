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Un Messi record envoie l'Argentine en seizièmes
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 21:05

Un Messi record envoie l'Argentine en seizièmes

Un Messi record envoie l'Argentine en seizièmes

Sereine et portée par un doublé de Lionel Messi, l'Argentine a maîtrisé l'Autriche pour valider sa qualification pour les seizièmes de finale du Mondial (2-0). Une rencontre marquée par le record de buts en Coupe du monde du numéro 10 argentin, seul devant tout le monde avec 18 buts.

Argentine 2-0 Autriche

Buts : Messi (38 e et 90 e +5) pour l’Albiceleste

Plus d’infos à venir…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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