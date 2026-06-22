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Les autres records battus par Lionel Messi face à l'Autriche
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 22:24

Les autres records battus par Lionel Messi face à l'Autriche

Les autres records battus par Lionel Messi face à l'Autriche

Merci papy. Avec son doublé face à l’Autriche (2-0), Lionel Messi a bien aidé les Argentins à se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Il a inscrit les cinq buts de son pays cet été. L’attaquant est devenu l’unique détenteur du record de buts marqués en Coupe du monde. Il compte désormais 18 buts en six participations. Quatre d’entre eux ont été marqués du pied droit, quand même.

Le Guinness des records s’est aussi amusé à recenser quelques records battus par l’ancien joueur du Barça : Messi a disputé ce lundi son 28 ème match en Coupe du monde . Il est également devenu le joueur ayant disputé le plus grand nombre de minutes lors d’un Mondial, mais aussi le joueur qui a gagné le plus de matchs dans cette jolie compétition.…

UL pour SOFOOT.com

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