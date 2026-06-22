Miroslav Klose félicite Lionel Messi après son record

Quatorze ans après avoir battu le Brésilien Ronaldo lors de la Coupe du monde 2014, Miroslav Klose a à son tour vu son record de 16 buts buts en Coupe du monde surpassé par Lionel Messi . Un doublé plus tard face à l’Autriche (quelques jours après le triplé contre l’Algérie), et l’Argentin est seul au classement des buteurs du Mondial, avec 18 réalisations.

Une performance qui a suscité la réaction de l’Allemand , dans le Süddeutsche Zeitung : « J’ai toujours dit que Messi n’était pas mauvais » , a réagi Klose avec une pointe d’ironie. « Pour moi, Lionel Messi est le meilleur footballeur de tous les temps. Bravo, champion ! » …

TJ pour SOFOOT.com