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Un mémorial vandalisé à Munich
information fournie par So Foot 30/10/2026 à 14:19

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Un mémorial vandalisé à Munich

Un mémorial vandalisé à Munich

Érigé en hommage aux 23 victimes, dont huit joueurs de Manchester United, qui ont péri dans un accident d’avion à Munich le 6 février 1958, un mémorial situé dans la ville allemande à été vandalisé lundi dernier.

Le média allemand TZ indique que la vitre du mémorial situé à Manchesterplatz, à Munich, a été brisée avec un bloc de béton et que les assaillants ont volé quatre médailles commémoratives ainsi qu’un trophée.

LP pour SOFOOT.com

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