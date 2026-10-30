Un mémorial vandalisé à Munich

Érigé en hommage aux 23 victimes, dont huit joueurs de Manchester United, qui ont péri dans un accident d’avion à Munich le 6 février 1958, un mémorial situé dans la ville allemande à été vandalisé lundi dernier.

Le média allemand TZ indique que la vitre du mémorial situé à Manchesterplatz, à Munich, a été brisée avec un bloc de béton et que les assaillants ont volé quatre médailles commémoratives ainsi qu’un trophée. …

LP pour SOFOOT.com