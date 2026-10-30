 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thierno Barry cambriolé pendant un match après avoir présenté sa maison
information fournie par So Foot 30/10/2026 à 12:50

Ajouter Boursorama à vos sources

Thierno Barry cambriolé pendant un match après avoir présenté sa maison

Thierno Barry cambriolé pendant un match après avoir présenté sa maison

Retour à la maison amer. Il a dû déchanter, Thierno Barry , ce jeudi soir en rentrant de son match de Carabao Cup au Hill Dickinson Stadium. Buteur et passeur dans ce succès, l’attaquant français a vu sa maison cambriolée pendant la rencontre.

C’est sa femme, Charlène , qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram : « Malheureusement, notre maison a été cambriolée ce soir alors que nous étions au match de football. Heureusement, personne n’était à la maison à ce moment-là, mais c’est quand même une expérience extrêmement pénible et violente pour nous et notre famille. »

LT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jack Grealish puni par Everton
    Jack Grealish puni par Everton
    information fournie par So Foot 30.10.2026 12:52 

    Jack Grealish a visiblement confondu jour de repos et absence injustifiée. L’ailier anglais d’Everton a été écarté du groupe pour la victoire face à Newcastle (3-1) , ce jeudi soir, en huitièmes de finale de League Cup. Selon talkSPORT , le joueur prêté par Manchester ... Lire la suite

  • Comment Alexia Putellas a remonté la pente après sa blessure
    Comment Alexia Putellas a remonté la pente après sa blessure
    information fournie par So Foot 30.10.2026 12:50 

    De zéro à son meilleur niveau. Après avoir remporté son troisième Ballon d’or, Alexia Putellas s’est livrée à propos de blessure dans le cadre de la traditionnelle salve d’interviews de France Football post-cérémonie. L’ancienne milieu du Barça a été victime d’une ... Lire la suite

  • Pour la finale du Mondial 2030, le Maroc se montre insistant
    Pour la finale du Mondial 2030, le Maroc se montre insistant
    information fournie par So Foot 30.10.2026 12:31 

    Concours de celui qui aura la plus grande. Quelle enceinte obtiendra le Graal d’organiser la finale du futur Mondial ? Mais surtout, au-delà de ça, quel pays ? Fouzi Lekjaa a de nouveau insisté sur la candidature marocaine et sur celle de son futur stade Hassan-II, ... Lire la suite

  • En Espagne, la parole va être donnée aux arbitres après les matchs
    En Espagne, la parole va être donnée aux arbitres après les matchs
    information fournie par So Foot 30.10.2026 12:25 

    La parole est aux arbitres. Il faut aussi le dire quand c’est bien : depuis quelques années, en France comme ailleurs, les arbitres sont invités à s’exprimer pour expliquer certaines décisions et raconter leur quotidien. Souvent décriés de l’autre côté des Pyrénées, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank