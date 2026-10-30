Thierno Barry cambriolé pendant un match après avoir présenté sa maison

Retour à la maison amer. Il a dû déchanter, Thierno Barry , ce jeudi soir en rentrant de son match de Carabao Cup au Hill Dickinson Stadium. Buteur et passeur dans ce succès, l’attaquant français a vu sa maison cambriolée pendant la rencontre.

C’est sa femme, Charlène , qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram : « Malheureusement, notre maison a été cambriolée ce soir alors que nous étions au match de football. Heureusement, personne n’était à la maison à ce moment-là, mais c’est quand même une expérience extrêmement pénible et violente pour nous et notre famille. » …

LT pour SOFOOT.com