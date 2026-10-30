Jack Grealish puni par Everton
Jack Grealish a visiblement confondu jour de repos et absence injustifiée. L’ailier anglais d’Everton a été écarté du groupe pour la victoire face à Newcastle (3-1) , ce jeudi soir, en huitièmes de finale de League Cup.
Selon talkSPORT , le joueur prêté par Manchester City aurait tout simplement manqué un entraînement sans autorisation . Une escapade qui lui a coûté sa place dans le groupe, mais pas la qualification pour les quarts de finale aux Toffees .…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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