Jack Grealish puni par Everton

Jack Grealish a visiblement confondu jour de repos et absence injustifiée. L’ailier anglais d’Everton a été écarté du groupe pour la victoire face à Newcastle (3-1) , ce jeudi soir, en huitièmes de finale de League Cup.

Selon talkSPORT , le joueur prêté par Manchester City aurait tout simplement manqué un entraînement sans autorisation . Une escapade qui lui a coûté sa place dans le groupe, mais pas la qualification pour les quarts de finale aux Toffees .…

AC pour SOFOOT.com