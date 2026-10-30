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Comment Alexia Putellas a remonté la pente après sa blessure
information fournie par So Foot 30/10/2026 à 12:50

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Comment Alexia Putellas a remonté la pente après sa blessure

Comment Alexia Putellas a remonté la pente après sa blessure

De zéro à son meilleur niveau. Après avoir remporté son troisième Ballon d’or, Alexia Putellas s’est livrée à propos de blessure dans le cadre de la traditionnelle salve d’interviews de France Football post-cérémonie. L’ancienne milieu du Barça a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur en 2022. Elle explique : « Le plus dur, ç’a été de devenir une personne totalement dépendante des autres , parce qu’on ne peut pas marcher, on ne peut rien faire. On réapprend, on repart de zéro en tout, pas seulement dans la vie professionnelle mais aussi dans la vie personnelle, parce qu’on est incapable de faire quoi que ce soit par soi-même. »

La quête du jeu

« C’était au moment où j’ai remporté mon deuxième Ballon d’Or, se souvient-elle. Mon corps et mon esprit se souvenaient de ce moment-là . Alors recommencer à rivaliser et, inconsciemment, se comparer à la joueuse que l’on était avant, c’était dur. Mais, à force de beaucoup de travail, de temps, de patience, grâce à beaucoup de gens qui ont aussi cru que j’y arriverais, j’ai fini par retrouver ce que mon esprit se rappelait être le jeu. »

SW pour SOFOOT.com

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