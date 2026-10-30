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Bruno Genesio dénonce le « lobbying » autour des jeunes du club
information fournie par So Foot 30/10/2026 à 14:58

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Bruno Genesio dénonce le « lobbying » autour des jeunes du club

Bruno Genesio dénonce le « lobbying » autour des jeunes du club

Tonton Bruno. Après la victoire finalement étriquée face au Havre (4-3) dimanche dernier en championnat , Bruno Genesio en avait après ses deux jeunes pousses Keyliane Abdallah et Nouhoum Kamissoko, entrés en jeu en fin de match à qui il reprochait un manque d’investissement global et une certaine nonchalance (puisque le terme est à la mode).

Ce vendredi, Bruno Genesio a décidé de remettre les pendules à l’heure face à l’insistance de la presse : « J ‘ai déjà parlé de tout ça. Je ne suis pas dupe, je sais qu’il y’a un lobbying autour des jeunes de l’OM depuis le début de saison. Je ne me laisserai pas avoir par ça. Antoine (Valero) est un joueur qui a de la qualité. Mais j’ai aussi des références derrière moi sur les jeunes et sur ce qu’il faut. C’est par rapport à ça si je décide qu’un joueur est prêt ou pas. Et je n’agis pas en fonction du climat ambiant ».

MB pour SOFOOT.com

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